Viimasel ajal on toimunud mitmesuguseid sündmusi väljaspool Ukraina territooriumi. Kõige enam kõneainet on tekitanud Vene Vabatahtlike Korpuse ja Siberi pataljoni reidid Kurski ja Belgorodi territooriumile.

Eks selle eesmärgiks on ühelt poolt eelkõige tekitada mainekahju Putini tagasivalimise operatsioonile – näitab ju Venemaa piirialadel toimuv segadus, et Kremlil pole asjad kontrolli all.