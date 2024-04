Iisraeli parlament kiitis heaks eelnõu Al-Jazeera keelustamiseks

Iisrael väitis jaanuaris, et Al-Jazeera töötajast ajakirjanik ja üks vabakutseline žurnalist, kes said surma õhurünnakus Gaza sektorile, on terrorirühmituse käsilased. Veebruaris teatas Iisrael, et eraldi rünnakus haavata saanud Al-Jazeera ajakirjanik oli Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas asekompaniiülem.