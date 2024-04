USA ja ÜK laiendasid ühiselt Vene metallide impordikeeldu

Need sammud «vähendavad Venemaa tulusid, kaitstes samal ajal meie partnereid ja liitlasi soovimatute kõrvalmõjude eest», lisas ta.

Otsus tähendab, et näiteks Londoni ja Chicago metallibörsid ei saa enam võtta kauplemiseks vastu uusi alumiiniumi, vase ja nikli koguseid, mis on toodetud Venemaal.

Briti valitsus märkis, et metallid on Venemaa suuruselt teine ekspordikaup energia järel, kuigi selle ekspordi väärtus on langenud 2022. aasta 25 miljardilt dollarilt 15 miljardile eelmisel aastal.