Prantsuse koolitüdruk suri pärast koolimaja noarünnakut südamerabandusse

«Kui algkoolis võeti seda mängulisemalt, siis siin oli see liiga otsene,» märkis poisi ema Deborah Wendling. «Ta arvas, et koolis on kellelgi relv. Nad kuulsid uksi paukumas, aga tegelikult suleti teisi klassiruume,» rääkis ta.

Haridusametnik kaitses aga õpetajaid, kes lähedal aset leidnud pussitamisjuhtumile kiiresti reageerisid. «Ei ole täiuslikku lahendust,» märkis ta. «Kuid me analüüsime põhjalikult, mis juhtus. Kui on õppetunde, mida siit kaasa võtta, siis seda me teeme.»