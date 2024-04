Macron visioonikõnes: Euroopa surmasuust päästmiseks on vaja «armeede strateegilist intiimsust»

«Me reageerisime kiiresti ja ühtselt kogetud kriisidele, mis tähendab, et täna saame koos seista ja olla olemas. Aga kas sellest piisab?» lausus Prantsusmaa juht Sorbonne’i ülikooli kogunenud publiku ees. «Me peame selgelt mõistma, et meie Euroopa on täna surelik. See võib surra ja see sõltub ainult meie valikutest. Aga need valikud tuleb teha praegu.»