Skõbõtskõi lisas, et Harkivist põhja pool asuva Vene väekoondise arvukus on 35 000 sõdurit ja seda on kavas laiendada 50-70 000-ni. Vaenlane plaanib luua ka 15-20 000-mehelise reservi, mis paikneb kaugemas tagalas ja mida saab kasutada soovitud suunal.

Samas märkis Defense Express, et tähelepanu tasub eelkõige pöörata Vene vägede kasvutempole. Pea kuu aega tagasi teatas Skõbõtskõi, et vaenlase maavägede komponendis on 474 000 sõdurit, seega võib öelda, et kuu juurdekasv oli 40 000.