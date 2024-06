Õiguskaitseorganite andmetel olid vangid relvastatud taskunoaga. Väidetavalt on vangid pannud ühe vanglateenistuse ametniku käed rauda. «Nad on kohtueelse kinnipidamiskeskuse sisehoovis, neil on kumminui ja tulekahjukirves,» ütles asjaga kursis olev allikas TASS-ile.