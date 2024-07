Biden kohtus eile Camp Davidi residentsis oma pereliikmetega, et arutada kampaaniaplaane pärast eelmisel neljapäeval toimunud esimest presidendidebatti Donald Trumpiga, mille järel hakkasid paljud kutsuma Bidenit kandideerimisest loobuma.

Väljaande New York Times sõnul kinnitasid presidendi abikaasa, lapsed ja lapselapsed Bidenile, et ta on võimeline veel neli aastat Valget Maja juhtima.