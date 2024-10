Vanim Ukrainas sõdiv eestlane: mul ei ole orkide vastu mingit halastust

Eestist pärit vabatahtlikke võitleb praegu Ukrainas kümmekond. Vanim nendest on 56-aastane insener Martti Susi.

Kõik saavad aru, et inimesed on sõjast väsinud ja raha on vaja pere ning kõige muu jaoks, aga meil ei ole teist väljapääsu, ütleb 56-aastane Martti Susi – teadaolevalt kõige vanem praegu Ukraina sõjas osalev Eesti vabatahtlik.