Pariisis suleti piirkond valehäire tõttu

Pariisi politsei andis avaliku hoiatuse, paludes inimestel hoida eemale Les Halles`i piirkonnast.

Häire anti peale teateid tulistamisest Saint Leu Saint Gilles` kiriku lähistel, mis oli eile avatud seoses Prantsuse kultuurimälestiste päevaga.

Võimud saatsid hoiatuse ka terroriohu rakenduse kaudu, teatades inimestele, et piirkonnast tuleks eemale hoida ning et politseioperatsioon on käimas.

Piirkond suleti ning kohale saadeti eriüksuslased. Mõne tunni jooksul ilmnes, et tegu oli siiski valehäirega.

Peale hiljutisi rünnakuid on Prantsusmaa olnud kõrgendatud valmisolekus.