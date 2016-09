«Parim (kingitus) neile oleks Washingtoni koostöö peatumine Venemaaga Süüria (konflikti) lahendamise osas,» kirjutas Zahharava.

«Ja kui Washingtoni esitatud ähvardused koostöö peatamisest muutuvad ametlikeks otsusteks, siis pole enam kahtlust, et Valge Maja on võtnud mässulised oma tiiva alla ning see oleks suur püha terroristide tänaval,» lisas ta.