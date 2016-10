Hiina külamees tappis oma vanemad ja hulgaliselt naabreid

Yang Qingpei nimeline mees tunnistas, et laskus oma vanematega 28. septembri õhtul raha pärast sõnelusse. Tüli kogus hoogu ning ühel hetkel otsustas ta nad tappa. Kartusest jääda vahele mõrvas hiinlane seejärel ka oma naabrid. Kõik nad elasid kõrvalises Yema nime kandvas külas.

Seejärel põgenes Qingpei provintsipealinna Kunmingi, kus ta töökohal kinni võeti. Politsei pole täpsustanud, mismoodi mees oma ohvrid tappis, kuid mõrvatute seas oli ka lapsi. Tekkinud on kahtlus, et Qingpeil oli probleeme hasartmängudega.

Tulirelvad on Hiinas range kontrolli all ning enamus tapmisi pannakse toime nuge või kirveid kasutades. Mõrvad olid riigis ühed viimase aja ohvriterohkeimad, kuid uudised sellest on langenud Hiinas tugeva tsensuuri alla – ehkki mingit poliitilist elementi toimunus pole.