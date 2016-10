«Jérémie on täielikult purustatud,» ütles CARE Haiti-direktor Jean-Michel Vigreux Twitteris. «80 protsenti hoonetest on minema pühitud. Kõik telefonikaablid ja elekter on läinud. Linn on täielikult ära lõigatud ning kõigil hakkab otsa saama toit ja raha.»

Haiti siseminister François Anick Joseph teatas neljapäeval, et Matthew tõi riigis kaasa 108 inimese surma.

Roche-à-Bateau linnas hukkus 50 inimest. Kohaliku ametniku Ostin Pierre-Louis' sõnul on asula laastatud.