USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump teatas, et on valimisvõidu korral valmis kohtuma Vene riigipea Vladimir Putiniga veel enne ametisse asumist 20. jaanuaril, kirjutas väljaanne Politico.

Trumpi arvates on India hindude riik

USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump on vihastanud oma äärmuslike seisukohtade ja jultumusega paljusid, kuid samas on ta teinud vigu, mis näitavad, et ta haridus ja haritus on lünklikud.