Rootsi poiss põgenes rõdu kaudu klouni eest

Oliveri ema ja õde läksid laupäeva õhtul toidupoodi ja jätsid poisi üksinda koju. Kui poiss kuulis, et keegi koputab nende korteri ukse taga, arvas ust avama läinud poiss, et tegu on ema ja õega, kuid ta seisis hoopis silmitsi klounikostüümis isikuga.

Poiss pöördus ümber ja põgenes rõdule, hüpates naabrite silme all kolme meetri kõrguselt hoovi.

Kui Oliveri ema koju jõudis, leidis ta eest oma poja koos ärritunud täiskasvanud naabritega, kes samuti klouni märkasid. Klounil õnnestus aga märkamatult põgeneda.

Oliver pääses vigastusteta, kuid ema sõnul jättis intsident pojale jälje. «Ta vaatab kogu aeg enda ümber, et teha kindlaks, et kedagi pole tema selja taga,» rääkis ema. Poisi enda sõnul kardab ta kõige rohkem õhtuti, sest just siis ilmus kloun.

Ema kutsus kohale ka politseinikud, kes nüüd vahejuhtumit uurivad.