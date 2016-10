USA andmetel põgenesid Islamiriigi juhid Mosulist

Kindral Gary Volesky sõnul on see Iraagi sõjajõudude jaoks hea uudis, edastab BBC.

Iraagi armee koos kurdi pešmerga üksustega käivitas esmaspäeval laiahaardelise sõjalise operatsiooni, mille eesmärgiks on tagasi vallutada Mosul, mis alates 2014. aasta suvest on Islamiriigi kontrolli all. Iraagi armee liigub Mosuli peale lõunast, kurdidest liitlased idast.

USA ja ta liitlaste andmetel on Mosulis umbes 5000 Islamiriigi džihadisti, kes üritavad iga hinna eest linna enda käes hoida.

«Meie luure andmetel on olnud Mosulis ja sellest väljapool liikumist, mis näitab, et Islamiriigi juhid võisid otsese lahingutegevuse piirkonnast lahkuda, kuid nad tõenäoliselt jätkavad käskluste jagamist kaugemalt,» lisas kindral Volesky.

Ta ei täpsustanud, kellega tegemist olla võis ja kuhu nad suundusid. Ameeriklastel ei ole teada, kus Islamiriigi liider Abu Bakr al-Baghdadi end peidab, kuid osade allikate andmetel on ta Mosulis, osade teatel lahkus sealt mõni aeg tagasi.

Nii lääneliitlased kui militaareksperdid on veendunud, et džihadistid ei anna Mosulit lihtsalt käest, vaid avaldavad tugevat vastupanu.

Kindral Volesky arvates mängivad Mosulis tähtsat rolli Islamiriigi välisvõitlejad.

«Arvata võib, et Mosulis osutavad välisvõitlejad tugevat vastupanu. Neid on keerulisem märgata, kui kohalikke võitlejaid või juhte. Seega on ees oodata ulatuslikku lahingutegevust,» lisas kindral.

Iraagi armee ja kurdide liikumine Mosuli suunas on olnud aeglane, kuna linna eelsetel aladel on Islamiriigi džihadistid osutanud tugevat vastupanu. USA andmetel võib Islamiriik kasutada Mosulis keemiarelva ja tsiviilelanikest inimkilpi.

Humanitaarorganisatsiooni Save the Children andmetel põgenes Põhja-Iraagi konfliktialalt viimase kümne päevaga 5000 inimest Süüriasse ning veel 1000 inimest ootab piiril Süüriasse pääsemist.

Al-Holi põhenikelaagrisse mahub 7500 inimest, kuid seal on juba 9000. Laagrit tahetakse laiendada, et sinna mahuks lõpuks 50 000 inimest, kuid hügieenitingimused jätavad soovida, sest praegu on seal vaid 16 käimlat. Laagriala on saastunud nii väljaheidetest kui prügist, samuti ei ole paigas piisavalt puhast joogivett.

Mousulist lõunas, idas ja põhjas on püsti pandud mitu põgenikelaagrit nende jaoks, kes sellest linnast lahingute eest põgenevad. ÜRO teatel võib järgnevatel päevadel saabuda neisse laagritesse 200 000 inimest.

Mosulis on veel umbes 1,5 miljonit inimest ning kui see mass liikuma hakkab, siis humanitaarorganisatsioonide arvates ootab Iraagi naaberriike ja ka Euroopat oodata ees uus põgenikelaine.