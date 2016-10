USA ja Iraani välisminister said tuumakokkuleppe eest maineka auhinna

Kerry ja Zarif, kes pidasid aastatel 2013-2015 nii kahepoolseid läbirääkimisi kui koos oma ametivendadega P5+1 (USA, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa), said Chatham House'i auhinna "tunnustusena nende võtmerolli eest ühe kõige keerulisema diplomaatilise vastasseisu lahendamisel rahvusvahelistes küsimustes 21. sajandil", ütles Suurbritannias baseeruv mõttekoda avalduses.

Kokkulepe, mille eesmärk oli takistada Iraanil tsiviiltuumaenergiatööstuse kasutamist tuumarelvade väljatöötamisel, pakkudes vastutasuks Teherani-vastaste sanktsioonide tühistamist, allkirjastati 2015. aasta juulis ning viidi ellu tänavu jaanuaris.

Lepe, mida "paljud pidasid võimatuks", tähistas võitu diplomaatias ja tuumarelvastuse leviku tõkestamise vastu, ütles Chatham House.

USA välisministeerium ütles, et Kerry on sellise otsuse üle tänulik, kuid rõhutab, et tegemist oli ühise rahvusvahelise jõupingutusega.