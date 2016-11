USA vanglaülem näitas teraapia ettekäändel kinnipeetavatele vägivaldset pornot

Kauai segavangla naiskinnipeetavad kurtsid juba 1990date keskpaigas, et selle komandant Neal Wagatsuma sunnib neid vägivaldset pornot vaatama ja seejärel kirjeldama oma mineviku seksuaalkogemusi- seda ka filmiti.

Ametliku süüdistuse tema vastu esitas vangla sotsiaaltöötaja Carolyn Ritchie aga alles 2014. aastal.

Wagatsuma nimetas seda mitte väärteoks vaid osaks enda loodud uudsest teraapiast. «Häbiteraapia tähendab, et inimesed räägivad sügaval eneses peituvatest asjadest,» sõnas ta. «Jagavad oma elu ja kõike muud, mis neid häirib.»

Wagatsuma, kellest sai Kauai vanglaülem 1992. aastal, oli «teraapia» käigus ka kinnipeetavate peale karjunud ja kasutanud solvavaid sõimusõnu. «Ma ei karju nende peale põhjuseta,» sõnas ta. «Tegu on nuhtlusega. See on hea asi, sest nad tuleb vale käitumise eest vastutusele võtta.»

Komandandi sõnul lõi ta uudse meetodi eelneva kogemuseta või psühholoogiaalaste teadmisteta, sest tal oli nii palju elukogemust. «Enne riigitöö alustamist oli mul väga raske elu,» ütles ta, kutsudes ennast kohanemisvõimetuks.