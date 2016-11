Pentagon: Islamiriigi liider on kaotamas kontrolli oma võitlejate üle

IS avalikustas Baghdadi audisõnumi, milles ta ärgitas oma džihadiste valitsusvägede ja nende liitlaste suurpealetungi ajal mitte taganema.

USA koalitsiooni pressiesindaja John Dorriani sõnul pole suudetud sõnumi autentsust veel kinnitada, kuid tegemist oli kindlasti ISi katsega võitlejatega suhelda.

«Üks kõige huvitavamaid asju, mis me oleme ingliskeelses tõlkes kuulnud, on Baghdadi üleskutse «mitte võidelda omavahel».»

«See on asi, mida ütleks liider, kes on kaotamas võimet juhtida, kontrollida ja üksmeelt tagada. Me ei usu, et see tal õnnestub,» lisas Dorrian.

Baghdadi asukoht on teadmata. 2014. aastal kuulutas ta Mosulis välja Islamiriigi kalifaadi.

USA juhitud liitlasvägede hinnangul on Mosulis 3000-5000 Islamiriigi võitlejat, kes viimastel andmetel kasutavad kodudest väljaaetud tsiviilisikuid inimkilpidena.

Iraagi eriüksused hoiavad Mosuli äärealal positsioone. Pealetungi peatasid ajutiselt kehvad ilmaolud, mis segasid sõjalennukite ja droonide tegutsemist.