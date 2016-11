Fedotov: Amnesty Internationali Moskva kontori sulgemine pole poliitiline

«Olemuselt on see tehniline kooskõlastamatus ja selles ei maksa näha mingit poliitilist küsimust. Ma ei kahtle, et küsimus lahendatakse,» ütles Fedotov teleusutluses.

Tema arvates oli kujunenud olukorra põhjuseks probleemid dokumentidega.

«Vormiliselt on linnavaraametil muidugi täielik õigus. Nende andmetel ei maksnud Amnesty International renti. Organisatsiooni enda andmetel maksid nad seda korrapäraselt. Järelikult tuleb teha lihtne asi - võrrelda dokumente,» ütles Fedotov.

Kolmapäeval ütles Amnesty Internationali Moskva esinduse juht Sergei Nikitin, et nende Moskva kontor pitseeriti.

«Millega see seotud on, pole meil aimugi. Me rendime kontorit otse Moskva linnalt, oleme korralikult renti maksnud ja ei ole saanud mitte mingisuguseid hoiatusi,» ütles Nikitin Interfaxile.