Ameerika politsei avastas konteinerisse aheldatud naisterahva

«Ta oli ketis nagu koer,» teatas politsei. Kohaliku šerifi sõnul tegelevad korrakaitsjad endiselt ligi sada aakrit suure krundi läbikammimisega, et veenduda – tegemist ei ole sarimõrvariga.

Kuriteoga seoses arreteeriti üleeile 45-aastane Todd Kohlhepp, kes oli varem kantud ka seksuaalkurjategijate nimekirja.

Naine läks koos oma poiss-sõbraga kaduma augustikuus. Territooriumist leiti ka meesterahva laip, mis on seni tuvastamata – kuigi naise sõnul laskis vangistaja tema kaaslase maha.

Naine leiti neljapäeval pärast seda, kui politsei kuulis osariigi pealinnast Columbiast ligi 130 kilomeetrit põhja pool asuvast metallist laevakonteinerist prõmmimist ja karjeid. Kohaliku šerifi Chuck Wrighti sõnul olid ohvri tingimused põrgulikud – ei mingit valgust, aknaid ega õhuallikaid.

Naist hoiti konteineris kaelapidi ketis kaks kuud, sõnas šerif. Ta vihjas, et krundile võib olla maetud ka teisi ohvreid. «Tahame olla kindlad, et me pole sattunud peale sarimõrvarile,» ütles Wright. Politsei sattus piirkonda tänu vihjele, mis tuli ühelt seksuaalkuritegude uurijalt.

Korrakaitsjad konfiskeerisid krundilt ka relvi ja suure koguse laskemoona. Kohlhepp ilmub täna kohtusse süüdistatuna inimröövis – varasemalt on teda selles korra juba süüdi mõistetud.