Itaalias kähmlesid valitsusvastased meeleavaldajad politseiga

Märulipolitsei lasi protestijate ohjeldamiseks käiku kumminuiad, rahvas vastas kivide ja suitsupommidega.

Meeleavaldus leidis aset nädal enne rahvahääletust, mis puudutab peaminister Matteo Renzi kavandatavat põhiseadusmuudatust. Kriitikute hinnangul vähendab seadusemuudatus demokraatiat ja koondab valitsuse kätte liiga palju võimu.

Noored meeleavaldajad üritasid jõuga tungida hoonesse, kus peaminister pidi erakonna iga-aastasel koosolekul kõne pidama.

Samalaadseid meeleavaldusi on varemgi toimunud, kuid siiani on need rahumeelselt möödunud.

Itaalia ekspeaminister Mario Monti astus möödunud kuul välja põhiseadusreferendumi vastu, mille praegune riigipea on sidunud oma poliitilise tulevikuga.

Monti tulek lisab kaalu ei-kampaaniale, mille eesmärk on ennetähtaegsete valimiste esilekutsumine.

Peaminister Renzi on lubanud tagasi astuda, kui referendum läbi kukub ja sellest lubadusest ajendatuna on opositsioonipoliitikud ja tema enda Demokraatliku Partei teisitimõtlejad on asunud jõuliselt referendumit vastustama, et Renzi ligi kolmeaastasele valitsemisele lõpp teha.

Renzi on teinud kõvasti kampaaniat muudatuste nimel, mis tema sõnul vähendavad bürokraatiat ja muudavad riigi konkurentsivõimelisemaks.

Monti astus muudatuste vastaste poolel välja samal päeval, kui Renzi Washingtonis USA presidendilt Barack Obamalt tolle viimasel ametlikul Valge Maja õhtusöögil reformiplaanide eest kiita sai.