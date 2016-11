Michiganis üritati takistada mosleminaiste hääletamist

USA meedia ja politsei teatel üritas valgenahaline mees takistada Michigani osariigis mosleminaiste hääletamist ja saata nad valimisjaoskonnast välja.

«Märkasin valimisjaoskonna ukse juures meest, kes kutsus hijab'i kandnud naised järjekorrast välja ja küsis nende valijakaarti näha. Ta üritas naistega jääda viisakaks, kuid oli näha, et see on tema jaoks raske,» edastas sotsiaalmeedias juhtumi tunnistajaks olnud Ron Fox, kes hääletas East Lansingis.

Mees lisas, et kui ta oli oma hääle andnud, nägi ta, kuidas hääletusametnikud mehega sõnelesid ja palusid tal lahkuda, kuid mees keeldus.

Foxi sõnul ei olnud mosleminaisi tülitanud mees hääletusametnik, kuna tal puudus vastav märk.

Fox teatas juhtunust kohalikele ametnikele, kelle teatel oli tegemist ahistamisega, mille eesmärgiks oli hääle andmise takistamine. Ametnikud edastasid saadud teabe politseile.

Hääletust jälgivate ja kontrollivate ametnike teatel on nad sellisteks intsidentideks valmis ja vajadusel sekkuvad.

USAs on juba mõnda aega olnud kuulda moslemivastast retoorikat, seda isegi vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi suust.