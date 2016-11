Kuidas maailma liidrid Donald Trumpi võidu vastu võtsid

«Viimaste kuude ja päevade sündmusi peaks käsitlema hoiatusmärgina kõigile, kes usuvad liberaalsesse demokraatiasse. See tähendab, et peaksime end lõpuks kokku võtma ja oma suuna tagasi tooma. Tooma tagasi enesekindluse, tooma tagasi ettekujutuse korrast. Nõndasamuti üleilmses kontekstis, kui räägime kaubandusest, migratsioonist või julgeolekust.»

-Euroopa Nõukogu president Donald Tusk

«Trump rääkis suhete taastamisest Venemaaga. Saame aru, et see on Venemaa ja Ameerika praeguste suhete närust seisu arvestades keeruline, ning nagu ma olen korduvalt öelnud, ei ole see meie süü. Venemaa on valmis ja tahab taastada Ühendriikidega täiemõõdulised suhted.»

-Venemaa president Vladimir Putin

«USA ja Hiina kaubandussuhted on vastastikku kasulikud. Kaks küpset suurvõimu, nagu Ühendriigid ja Hiina, saavad asjadega hästi hakkama. Ootame uue administratsiooniga koostööd, et püüelda järjepidevate, tervete ja stabiilsete USA-Hiina suhete poole.»

-Hiina välisministeerium

«On tähtis, et transatlantiline side püsiks tugev. Ameerika juhtroll on olulisem kui eales varem.»

-NATO peasekretär Jens Stoltenberg

«Tulemused on hämmastav tõestus sellest, kui jõuetuna tunnevad end madala sissetulekuga ameeriklased Washingtoni poliitika ja globaliseerumise ees. See ülestõus on suur väljakutse põhiseaduslikele vabadustele nii vabaduse kui ka demokraatia osas nii Suurbritannias kui ka Ühendriikides.»

-Suurbritannia peaminister Theresa May

«Trumpi võit avab ebakindluse ajastu, millele tuleb astuda vastu läbipaistvuse ja selgusega. Kaalul on rahu, terrorismivastane võitlus, olukord Lähis-Idas. Samuti majandussuhted ja meie planeedi säilitamine.»

-Prantsusmaa president François Hollande

«Saksamaad ja Ameerikat ühendavad ühised väärtused: demokraatia, vabadus, austus seaduse ja inimväärikuse ees, hoolimata tema päritolust, nahavärvist, usust, soost, seksuaalsest orientatsioonist või poliitilistest veendumustest. Nende väärtuste põhjal pakun ma tulevasele Ameerika presidendile Donald Trumpile lähedast töösuhet.»

-Saksamaa kantsler Angela Merkel

«Kes oleks ütelnud, et Trump võidab? Kuid nii see on ja me austame seda. Teeme uue Ameerika presidendiga koostööd ning jätkame ka suhet Euroopa Liidu ja Itaalia raames.»

-Itaalia peaminister Matteo Renzi

«Palvetasime, et Issand valgustaks ja toetaks tema teenistust tema riigi ees, kuid samuti teenistust kogu maailma heaolu ja rahu ees.»

-Vatikani kardinal Pietro Parolin

«Vähemalt oli Richard Nixonil kindel arusaamine maailmaasjadest. Ta manööverdas osavalt, kuid oli moraalselt pankrotis. Ning ta kukkus häbistatult kokku.»

-Rootsi endine peaminister Carl Bildt

«Mehhiko ja Ühendriigid on sõbrad, partnerid ja liitlased ning me peaksime tegema Põhja-Ameerika konkurentsi ja arengu nimel koostööd»

-Mehhiko president Enrique Peña Nieto.