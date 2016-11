Demokraat Hillary Clinton sai PõhjaCarolinas lüüa, sest sealsed hääled läksid enamjaolt Donald Trumpile, edastab The Independent.

Põhja-Carolinas, kus KU Klux Klan pikka ega tegutsenud on, tuleb rassivihavaenu ja paremäärmuslikke rünnakuid aina sagedamini ette ning tumedanahaliste elu on seal keeruliseks muutunud.

Peakorteriga Pelhamis asuva Ku Klux Klani allorganisatsiooni Loyal White Knights teatel tahavad nad Trumpi auks 3. detsembril paraadi korraldada, samas ei olnud teates märgitud toimumiskohta ja kellaaega.

Teates oli tekst «Victory Klavalkade Klan Parade» ja juures Donald Trumpi foto. Veel oli kommentaar, et Trump valgenahalisena on nende liider, kes neid ühendab ja nende eest seisab.

Ku Klux Klani endise juhi David Duke’i teatel andsid nad oma panuse sellesse, et Trumpis saaks uus USA president ja seda ei tohi alahinnata.

Neonatside teatel on nüüd nende tund tulnud, sest Valgesse Majja jõuab nende «kindral» ja «keiser».

«Meie suur juht on saanud kõige kõrgema positsiooni. Meie olime need, kes ta sinna aitasid ja nüüd on valge rass mängus tagasi. Oleme võidu teel ja me oleme peatamatud,» teatas paremäärmuslane Andrew Anglin.

Septembris teatas George Washingtoni ülikool, et nende uuringu kohaselt kasutavad paremäärmuslased ja neonatsid aina enam sotsiaalmeediat, et oma ideid edastada ja vaenu õhutada.

Analüüsi kohaselt on USAs ajavahemikul 2012 – 2016 neonatside ja paremäärmuslaste arv kasvanud.

Demokraadist presidendikandidaat Hillary Clinton kritiseeris kampaania ajal Trumpi mitmel korral, et tema vihakõned teatud gruppide aadressil on vesi paremäärmuslaste veskile.

Poliitikaanalüütikute arvates kasvavad pärast Trumpi presidendiametisse astumist veelgi rassilised kokkupõrked ja viha õhutamine, kuna paremäärmuslased tunnevad end kindlana, kuna «nende oma mees» on kõige kõrgemal kohal.