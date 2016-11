Porošenko: loodame saada viisavabaduse enne Ukraina-ELi tippkohtumist

«Meil on ikka veel lootus ja ma teen kõik võimaliku, et tagada Ukrainale viisavabadus,» ütles Porošenko Stockholmis pressikonverentsil pärast läbirääkimisi Rootsi peaministri Stefan Löfveniga.

Ta meenutas, et Ukraina on täitnud ELiga viisavabaduse saamiseks kõik nõuded ja Euroopa valitsused, Euroopa Komisjon ja ülemkogu on seda tunnistanud. «Tänase päeva seisuga on tõepoolest küsimusi, mis ei ole mitte mingil viisil seotud Ukrainaga. Näiteks viisavaba režiimi peatamise mehhanism,» ütles Porošenko.

Ta ütles, et praegu on vaja Euroopa Parlamendi otsust. «Euroopa Parlamendi suuremate rühmade juhid on öelnud, et toetavad Ukraina viisavabadust ja praegu tuleb lihtsalt leida vormel, mis võimaldab seda edenemist näidata. Soovitav see oleks ja ma väga loodan, et see toimub enne EL-Ukraina tippkohtumist,» ütles president.