Video: USA teismelised ehitavad kodututele minimaju

«Ma olin kodutu. Elasin varjualustes, kiriku keldis. Enne seda oli mul oma maja, aga see läks hüpoteegi alla, sest ma olin pikka aega väga haige ja haiglas ning lõpuks jäin põhimõtteliselt kõigest ilma.» rääkis külaelanik Brian Twomey. Siis leidis ta Nickelsville'i.

«On super, et mul on jälle võti ja ukse ees lukk ning oma turvaline koht. See on väga oluline ja väga suur asi,» lisas ta.

Programmi ellukutsuja Sarah Smithi sõnul on asja eesmärk pakkuda noortele praktilist kogemust midagi algusest lõpuni ära teha. «Paljud neist teevad tööõpetuse tunnis ainult väikseid kaste, seega nad küll võib olla teavad kuidas mõõdulinti kasutada, aga siiski maja ülesehitamine nullist on midagi, mida koolis tavaliselt proovida ei saa.»