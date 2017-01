Meeste raske võitlus progressi tuuleveskitega

Healy viitab raamatus ajaloolastele Sigrid Augenederile ja Gabriella Hauchile, kelle selgitusel muutus meeste jaoks oluliseks võitlus selle eest, et naised tõrjutaks taas nn mehelikelt töökohtadelt eemale, seekord seaduste abil. Nende käsitluse kohaselt oli see tervisliku korra (die gesunde Ordung) juurde naasmiseks hädavajalik. Ühe 1919. aasta seaduste järgi pidid naised kindlatelt töökohtadelt lahkuma, et naasvatele meestele koht vabaks teha.

Healy sõnul oli löögi all maskuliinsus kui selline laiemalt – kui sõja ajal sai tõeline mees ainult sõdur olla ning tsivilist ja mees olid üksteist välistavad mõisted, siis pidid nüüd rindelt naasvad mehed kuidagi uuesti üles ehitama ka oma minapildi. Politseiniku, raudteelase ja bürokraadi ametikohad küll ootasid, kuid peas trummeldas sõja ajal pähe taotud mõte, et sõjapidamine on ainuke asi, millega tegeleb tõeline mees.

Sellistes oludes sündisidki maskuliinsuse kriisi ühe osana meesliikumised, millega taheti ühiskond oma nägemuse järgi tagasi normaalseks muuta. 1902. aastal oli Saksa etnoloog Heinrich Schurtz avaldanud raamatu «Vanuseklassid ja meesteliidud», kus järeldas, et ainult mehed on loodud organiseerumisvõimet arendama ja seeläbi looma klubisid, ühendusi, poliitilisi parteisid ja lõpuks ka riiki.

Alguses nautis ühing suur meediatähelepanu, kuid õige pea tabasid seda mitmed tagasilöögid. Aasta hiljem läks esialgne liit lõhki, sest Höberth oli jõudnud luua misogüüniasüüdistuste kummutamiseks teisegi seltsi, kuhu lubati ka naisi – selline areng oli aga kaupmees Kornblüh’le täiesti vastuvõetamatu.

Edasi eksisteerisid kahe mehe juhitud ühendused paralleelselt, kuni need vaikselt tegevuse lõpetasid: 1937. teatas Kornblüh, et liikmete huvipuuduse tõttu lõpetab ühing tegutsemise, Höberth aga suri aasta hiljem ja koos sellega kadus tema ühing.

Juba enne ametlikku lõppu olid mõlemad ühendused raskustes, sest kui alguses käis kogunemistel palju mehi, kahanes nende arv õige pea olematuks – see aga tähendas, et ühingute rahaline olukord muutus keeruliseks. Ka ei võtnud avalikkus ega poliitikud neid enam tõsiselt.