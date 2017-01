Norra paigutab Vene piiri äärde sadu sõdureid

Sõjaline kohaloleku suurendamine riigi põhjaosas eelneb Suurbritannia, USA ja Norra kõnelustele külma sõja aegse pakti ülevaatamiseks, et jälgida tõhusamalt Moskva tegevust Põhja-, Norra- ja Barentsi merel.

Eelmisel aastal kiitis Norra valitsus heaks ka kaitsekulutuste eelarve suurendamise plaani.

Norra kaitseministri Ine Marie Eriksen Søreide nõunik Audun Halvorsen ütles, et tegemist on ajaloolise otsusega ja et Norra kavatseb veelgi Finnmarkis maavägesid suurendada, luues sinna uue 200-pealise piiriüksuse.

Ta lisas, et Finnmarki heidutusjõudude loomine on Norra valitsuse plaanides tähtsal kohal.

«Me ei loe Venemaad praegu Norrale otseseks sõjaliseks ohuks,» sõnas Halvorsen. «Kuid me jälgime väga tähelepanelikult Venemaa tegevust kaug-põhjas.»

Suurbritannia, USA ja Norra alustavad külma-sõja aegse pakti ülevaatamist, mis hõlmab Arktilisest piirkonnast kuni Suurbritanniani laiuvate rahvusvaheliste vete sõjaväelist seiret.

Oslo ja London ostavad selleks juurde uued Boeing P-8 Poseidon tüüpi lennukid, Norra viis ja Suurbritannia üheksa lennukit.

Kümnendi eest teatas Pentagon, et sulgeb Islandile loodud P-3 lennukite baasid. Merelise jälgimise tegevust kahjustas veelgi Suurbritannia 2010. aasta otsus lõpetada analoogne Nimrodi projekt.

Kuid Atlandi Nõukogu Transatlantilise Julgeolekukomitee mõttekoja juhi Magnus Nordenmani sõnul hakatakse USA, Suurbritannia ja Norra seirekolmnurka taastama.

«Uute lennukite soetamine on Norra ja lähedalasuvate vete seireks hädavajalik. Norra vanad P-3 lennukid lähenevad oma eluea lõpule,» sõnas Nordenman väljaandele Defense News.

Esmaspäeval saabus Norra treeningmissioonile ka 300 Ühendriikide mereväelast, kes jäävad riiki kuueks kuuks. Tegu on esimese korraga Tesisest maailmasõjast alates, mil riigi territooriumile võõrvägesid lubatakse.