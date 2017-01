Leedus laineid lööv blond rahvasaadik otsustas parlamendist lahkuda

Talurahva ja Roheliste Liitu kuuluv 31-aastane Kildišienė, keda peetakse parlamendis ja valitsuses peamiseks niiditõmbajaks nimetatud oligarh Karbauskise protežeeks, otsustas mandaadist loobuda pärast seda, kui sealne meedia oli mitme nädala jooksul avaldanud tema kohta kriitilisi lugusid. Kokku kestis Kildišienė parlamendikarjäär kaks kuud.

Talurahva ja Roheliste Liidu juht Ramūnas Karbauskis (paremal) ja Greta Kildišienė. Foto: Julius Kalinskas / 15min

Kildišienė teatas kavatsusest esitada lahkumisavaldus möödunud nädala reedel vahetult pärast seda, kui Eesti Meedia kontserni kuuluv Leedu uudisteportaal 15min.lt kirjutas, et Kildišienė varastas 2005. aastal oma toonaselt tööandjalt raha.

Postimees kirjutas hiljutises persooniloos Kildišienė kohta, et vaid mõne aasta eest polnud Kildišienė poliitikas sisuliselt mitte keegi. «Lahutatud ühe lapse ema Panevėžyse provintsilinnast, kes üritas käsitsi kootud sokkide müümisega elus püsida. Tutvus tõusva poliitikatähe Karbauskisega oli nagu saatuse kingitus.»

Enne poliitikukarjääri tegeles Greta Kildišienė enese äraelatamiseks muu hulgas sokkide kudumisega. See tema Facebooki seinalt pärit pilt kadus pärast skandaali puhkemist. Foto: facebook

Talurahva ja Roheliste Liitu astunud Kildišienė kandideeris möödunud aastal Anykščiai väikelinnas parlamenti ning osutus üllatuslikult valituks. Kildišienė populaarsust kasvatas ka tema erootiline fotosessioon.

Paljastused meedias

Suurt tähelepanu pälvis Kildišienė nimetamine mõjukate parlamendikomisjonide liikmeks. Näiteks sai temast Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Skandinaavia komisjoni liige, kuigi naine ei valda inglise keelt. Oma CVs väidab Kildišienė küll vastupidist. Samuti pole disainiõpinguid lõpetaval Kildišienėl meedia andmetel kõrgharidust, kuigi elulookirjelduses väidab ta vastupidist.

Meedias ringlesid ka kuulujutud Kildišienė intiimsuhtest abielumehest Karbauskisega. Märkamata ei jäänud ka naise vähemalt 2000 eurot maksnud uhiuus kasukas ning tema kasutuses olev uhiuus Range Rover, mis kuulub Karbauskise firmale.

Kui ajakirjanikud Kildišienėlt kõige selle kohta aru pärisid, vastas naine: «Aitäh, järgmine küsimus.»

«Alguses väitis Kildišienė, et auto on rentinud keegi tema sugulane, keda ta ei avalikusta. Salapärasest sugulasest sai peagi onu, kuid peagi selgus, et see pole päris tõde,» selgitas 15min.lt uuriva toimetuse juht Šarūnas Černiauskas Postimehele. Hiljem selguski, et Karbauskise firmale kuuluv auto oli liisitud Kildišienė ema nimele.

Karbauskis ütles skandaalset autoliisingut möödunud nädalal kommenteerides: «Selles loos polnud kuritegu, vaid kohutavad süüdistused ja kohutav tagakius.»

Lõplik hoop

«Segaduse ajal tabati nii Karbauskis kui ka Kildišienė korduvalt valetamast, kuid erakond ei näinud vajadust Kildišienėt mingilgi moel vastutusele võtta. Kõik muutus reedel, kui 15min.lt paljastas Kildišienė minevikust veel ühe musta pleki,» rääkis Černiauskas.

«2005. aastal kui Kildišienė töötas Leedu ettevõttes administraatorina tabati ta varguselt. Koos kaasosalisega võttis ta firma seifist umbes 1300 litti (380 eurot). Kui teda üle kuulati, tunnistas ta teo üles ja lubas raha tagastada. Kuna Kildišienė jõudis oma tööandjaga kokkuleppele, õnnestus tal edasist uurimiskäiku vältida ning teda ei mõistetud kuriteos süüdi. Küll aga ei maininud ta seda kuidagi oma ametlikus eluloos. Kuigi see pole kohustuslik, sattus see vastuollu Karbauskise lubatud läbipaistva poliitikaga,» selgitas Černiauskas.

«Vähem kui tund aega pärast seda, kui 15.min.lt paljastas Kildišienė musta saladuse, teatas Karbauskis, et naine lahkub parlamendist. Täna esitaski Kildišienė ametliku tagasiastumisavalduse,» ütles Černiauskas. «Kildišienė valiti ühemandaadilisest ringkonnast 2016. aasta oktoobris. Seega korraldatakse nüüd lähikuudel uued valimised. Seniks on aga üks koht Leedu parlamendis täitmata.»