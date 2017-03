Senat soovib kohtuda Trumpi «kuldse duši» toimiku lekitanud spiooniga

Ühendriikide Senati Julgeolekukomitee on palunud endisel Briti luureteenistuse MI6 spioonil Christopher Steele`il anda tunnistust tema koostatud toimiku kohta, mis sisaldab president Trumpi kohta kompromiteerivat materjali.

Steele`i esindajad nimetasid võimalust, et endine spioon USAsse reisiks, vähetõenäoliseks. Kuid Kongressi demokraadid ja ka mõned vabariiklased on nõus valmistama ette kohtumisi Suurbritannias või muu neutraalse riigi pinnal.

Trump on isiklikult rünnanud Steele`i, nimetades teda läbikukkunud spiooniks ja väidet sidemetest Kremliga väljamõeldiseks.

Sellegipoolest seisab Steele Briti luureteenistuse ja ka Ühendriikide luureametnike seas endiselt kõrges hinnas.

Selgus, et FBI on teinud ka Steele`ile ettepaneku tasu eest oma uurimust Trumpist ja tema kaaskondsetest edasi viia. Kuid Steele keeldus ja jätkas tööd ilma tasuta, kuna oli mures selle üle, mida avastas.

Steele ei ole veel vastanud ettepanekule kohtuda Senati ametnikega, kuid endise spiooni esindajate sõnul on ta valmis teatud turvanõuete tagamise tingimusel Ühendriikide ametnikega rääkima.

Trumpi valitsus on sattunud nüüd tormiliste süüdistuste keskpunkti. Mõni päev tagasi ilmnes, et USA kaitseministril Jeff Sessionsil oli kontakte Moskva suursaadikuga eelmise aasta presidendikampaania ajal.

Sarnaste süüdistuste alusel sunniti eelmisel kuul ametist lahkuma Trumpi julgeolekunõunik Michael Flynn.

Lisaks ilmnes, et Obama valitsuse lõpus olid ametnikud Trumpi võimaliku dokumentide hävitamise pärast nii mures, et otsustasid need igaks juhuks luureagentuuridele ja Kongressi vanemametnikele edastada.