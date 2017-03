FBI uurib 300 terrorismikahtlusega põgenikku

«Jutt on umbes 300 isikust, kes võeti Ühendriikidesse vastu põgenikena ning keda FBI praegu uurib seoses võimaliku terrorismiga seotud tegevusega,» ütles sisejulgeolekuministeeriumi tundmatuks jääda soovinud ametnik, õigustades põgenike vastuvõtmise peatamist 120 päevaks, et tagada nende põhjalik kontrollimine.

«Fakt on see, et USA võttis põgenike vastuvõtuprogrammi raames vastu 300 inimest, kes kas imbusid riiki vaenulike kavatsustega või on radikaliseerunud pärast saabumist,» ütles ametnik.