Eksperdid kritiseerisid Trumpi uuendatud reisikeeldu

Trumpi uuendatud täidesaatev määrus sulgeb Ühendriikide piirid ajutiselt kõigile põgenikele ja kuue peamiselt moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele. Dokument keelab põgenike vastuvõtmise 120 päevaks ja peatab 90 päevaks viisade väljastamise Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele.

Määrus jõustub 16. märtsil ja see asendab föderaalkohtus blokeeritud esialgset korraldust, mis anti välja jaanuari lõpus.

«Moslemitele – muuhulgas ISISe ohvritele või selle vastu võitlejatele – saadab see propagandat võimendava sõnumi, mis väidab ekslikult, et Ühendriigid on islamiga sõjas,» seisab kirjas, mille on allkirjastanud endised valitsusametnikud ja eksperdid. «Moslemitest põgenike ja reisijate riiki lubamine seevastu paljastab terroristide valed ja seisab vastu nende moondunud nägemusele.»

Allakirjutanute seas on nii vabariiklasest kui demokraadist presidentide alluvuses töötanud ametnikke, nagu endine kõrge diplomaat Nicholas Burns, rahvusliku julgeolekunõukogu terroritõrjedirektor Richard Clarke ja kaitseministeeriumi tippametnik Michele Flournoy, eksvälisminister Madeleine Albright, endine sisejulgeolekuminister Janet Napolitano, rahvusliku julgeoleku nõunik Susan Rice ja riiklik terroritõrjedirektor Matthew Olsen.

Eksametnike ja ekspertide märkused järgnevad mitme osariigi võimude avaldustele, mille kohaselt on uuendatud määrus moslemite suhtes diskrimineeriv ja kahjustab Ühendriikide huve.

Allakirjutanute sõnul nõrgestab määrus riigi võimet tegutseda globaalses juhtrollis ja seab ohtu rahvuslikud huvid, sest ei suuda toetada suurt arvu põgenikke võõrustavate liitlaste stabiilsust.

Kiri on adresseeritud lisaks Trumpile tema välisministrile Rex Tillersonile, kaitseminister James Mattisele, justiitsminister Jeff Sessionsile, sisejulgeolekuminister John Kellyle ja luurekoordinaatori kohusetäitjale Michael Dempseyle.