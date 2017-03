Blogi: Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust

Viiest lõigust koosnev lühike paragrahv kehtestab, et lahkumistingimustes kokkuleppeni jõudmiseks on aega kaks aastat – kui osapooled ei nõustu just seda perioodi pikendama. See tähendab, et eeldatavasti lahkub Suurbritannia liidust 2019 aasta suveks.

Suurbritannia poolelt peab läbirääkimisi peaminister May poolt loodud spetsiaalne valitsusosakond, mida juhib konservatiivist rahvasaadik David Davis. Tema kõrval mängivat võtmerolli endine kaitseminister Liam Fox ja endine Londoni linnapea Boris Johnson. Just neil kolmel on võtmeroll selles, et võidelda riigile välja võimalikult soodsad lahkumisjärgsed tingimused.

Postimees edastab otseblogina kõik tähtsamad uudised Suurbritannia lahkumisprotsessi kohta.