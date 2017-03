Kes on Trumpi saladusi paljastanud allikas D?

Kolleeg edastas kuuldu endisele Briti luureametnikule, kelle olid palganud Trumpi poliitilised vastased, et koguda infot tema Vene- sidemete kohta.

Endise Briti spiooni Christopher Steele’i kogutud andmestik kinnitust pole leidnud ja Trump eitab kõike, mida see sisaldab. Steele ütleb, et kõik tema väited on saanud kinnituse ka teistest allikatest, sealhulgas Vene valitsusliikmetelt ja endistelt luuretegelastelt.

Millian, keda Steele nimetab toimikus allikas D-ks ja allikas E-ks, on tema sõnul Trumpile lähedane isik.

Toimikus väidab Steele, et Millian oli see isik, kes kirjeldas talle, et Kremlil on videosalvestised Trumpi seiklustest prostituutidega Moskva Ritz-Carltonis.

Millian aga eitab, et teab Trumpist valgustkartvaid detaile. «Tahan öelda, et ei tea midagi kompromiteerivat ei Venemaal ega USAs. Ma ei saakski midagi sellist teada. Tegemist on räige valega,» teatas ta jaanuaris Vene meedias esinedes.

Toimikus seisab, et Millian teadis samuti näiteks rääkida, et Trumpi ja Vene juhtkonna vahel on välja kujunenud omamoodi koostöö, mida vahendab nüüdse USA presidendi endine kampaanianõunik Paul Manafort. Manaforti esindaja on antud süüdistuse tagasi lükanud.

Milliani sünninimi on Siarjei Kukuts. Teda teadvate isikute sõnul muutis ta nime, sest see polnud piisavalt elegantne. Millian aga sõnas läinud aasta juulis ABC Newsile, et nime muutis ta auavalduseks vanaemale, kelle nimi oli Millianovitš.

«Ta on oportunist. Kui ta näeb võimalust, haarab ta sellest kinni,» sõnas Tatjana Osipova, kes oli Atlantas Milliani naaber. Teise tuttava sõnul liialdas Millian oma Trumpi- ja Vene-sidemetega. «Ta pole piisavalt suur tegija.»