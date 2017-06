Saudi Araabia nõuab nurka surutud Katarilt kuuletumist

Muretsemiseks põhjust jagub, kuna ligi 90 protsenti Katari toidust on imporditud. Kusjuures pool kaupadest tuleb just Saudi Araabiast, kes sulges eile kahe riigi vahelise maismaapiiri. Koos saudidega lõpetasid suhtluse Katariga ka teised lähinaabrid. Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE) sulgesid sarnaselt Saudi Araabiaga oma õhuruumi kõigile Doha-lendudele. Ainsaks füüsiliseks sillaks välismaailmaga on nüüd jäänud üle Pärsia lahe kulgev kitsas õhukoridor ja merepiir Iraaniga.

Diplomaatiliste suhete katkestamise taga on aastaid kestnud pinged ühelt poolt Katari ja teisalt Saudi Araabia ning AÜE vahel. Lahkhelid algasid araabia kevade revolutsioonidega juba 2012. aastal, mil muutusid Lähi-Ida jõujooned.

Võimuvahetusest pääsenud Pärsia lahe riigid asusid revolutsioonide keerises oma mõju piirkonnas suurendama. Peamiseks võitlusväljaks sai toona Egiptus, kus Katar asus toetama võimule tulnud Moslemivennaskonda, mille nii saudid kui emiraatlased on kuulutanud terroristlikuks organisatsiooniks. Saudi Araabia toel toimuski juba järgmisel aastal Egiptuses sõjaväeline riigipööre, mis kukutas võimult Moslemivennaskonda kuulunud Egiptuse presidendi Mohammed Morsi.

Peale erinevate poliitiliste vaadete on Saudi Araabia ja AÜE korduvalt proovinud piirata Dohas asuva Al-Jazeera telekanali tegevust, mis kajastas aktiivselt araabia kevade sündmusi ja on hiljem paljastanud inimõiguste rikkumisi nii Egiptuses kui ka teises araabia riikides.

Sama teravat joont hoiab ka Londonis paiknev Katariga seotud uudistekanal Al Arabi Al Jadeed. Niisiis on Katarist võrsuv kriitiline ajakirjandus pidevalt õõnestanud Saudi Araabia autoriteeti, kes kujutab end stabiilsust toova jõuna muidu rahutus Lähis-Idas.

Süüria kodusõja valguses on varasematele probleemide nüüd lisandunud Iraani küsimus. Pärast ebaõnnestud katseid kukutada võimult Süüria president Bashar al-Assad, keda Iraan toetab, otsustas Saudi Araabia asuda tõsisemalt laiendama oma kontrolli Araabia poolsaarel.

Tähtis samm oli sissetung Jeemenisse koos teiste Pärsia lahe riikidega 2015. aastal. Toonaste koalitsioonipartnerite hulka kuulus ka praegu põlu alla sattunud Katar. Eelmise aasta lõpust alates on saudid nõudnud oma partneritelt aina rohkem, et seista vastu Iraanist tulenevale ohule.

Kuigi ka katarlased tunnevad muret Iraani kasvava mõjuvõimu pärast, eriti pärast tuumalepet USA ja Euroopaga, on nende lähenemine küsimusele olnud saudidega võrreldes tunduvalt pragmaatilisem.

Sellele on kaasa aidanud tõsiasi, et Katari Iraanist pärit šiiitide kogukond on üsna väike, erinevalt näiteks Bahreinist, kus nad moodustavad üle poole elanikkonnast. Lisaks ammutavad Katar ja Iraan gaasi samast Pärsia lahe alusest maardlast. Katari kuvandile «Iraani sõbrana» aitab kaasa toetus Palestiina vastupanuliikumisele Hamas, millega on head suhted ka Iraanil.

Seotus Moslemivennaskonna, Süüria islamistlikke mässuliste ja Hamasiga on tõsiselt mõjunud Katari kuvandile USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni juures, kuna kõigi nende rühmituste ühisnimetajaks on peale islami ka tugev Iisraeli-vastasus.

On tõenäoline, et möödunud kuul toimunud tippkohtumise käigus Saudi Araabia ja USA vahel said saudid Trumpilt praeguste Katari-vastaste jõumeetmete kasutamiseks rohelise tule.