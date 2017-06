Suurbritannia konservatiivid kaotasid ülevõimu

Konservatiividele jäi varasemaga võrreldes saagiks kolmteist kohta vähem ehk kokku 318. Opositsioonilised leiboristid kasvatasid saaki samal ajal 35 võrra 262 kohani. Liberaaldemokraatidele jäi 11 saadikukohta ning Šoti Rahvuspartei 35 kohta – 21 võrra vähem kui enne. Euroskeptiline Iseseisvuspartei parlamenti ei pääsenud, see ei õnnestunud ka väkeerakondadel.

Kokku valiti 650 parlamendisaadikut. Ainuenamuse saavutamiseks vajab erakond 326 kohta.

Latest BBC forecast is now: Cons 318, Lab 262, SNP 35, Lib Dem 13 #Ge2017 — Mishal Husain (@MishalHusainBBC) June 9, 2017

Tulemused on löögiks peaminister Theresa Mayle, kes lootuses tugevdada oma mandaati enne Brexiti-läbirääkimisi erakorralised valimised välja kuulutas. BBC teatel ütles juba üks minister, et peaministri jätkamist antud oludes on raske ette kujutada.

«Rohkem kui midagi muud vajab see riik praegu stabiilsust,» ütles May ise.