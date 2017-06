Grenfell Toweri renoveerimisel tehtud vead võisid maksta palju inimelusid

1974. aastal ehitatud Grenfell Toweris asus kokku 120 korterit, alumistel korrustel tegutsesid erinevad ettevõtted, mille hulgast võib mõne näitena välja tuua poksiklubi ja lasteaia.

Põhja-Kensingtoni linnaosa on tuntud oma suure Põhja-Aafrika elanikkonna poolest, näiteks elab seal Suurbritannia suurim Maroko kogukond. Lisaks elab piirkonnas hulgaliselt Somaalia päritolu inimesi.

Sky Newsi andmetel võis islamiusk paljude Grenfell Toweri elanike elu sel katastroofilisel ööl päästa. Põhjuse selleks andis islamikalendri üheksas kuu ehk ramadaan, mille jooksul moslemid koidust päikeseloojanguni paastuvad. Ramadaani tõttu olid paljud elanikud tulekahju puhkemise hetkel veel ärkvel ning nautisid hilist õhtusööki.

2012. aastal avalikustati plaanid hoone renoveerimiseks, mille kogumaksumuseks oli ligikaudu 8,6 miljonit naela (üle kümne miljoni euro). Ehitustööd lõpetati 2016. aastal ning nende tulemusena sai tornmaja uue välimuse. Paigaldati keskküte, välisvooderdus, uued aknad ning täiendati hoone soojapidavust. Lisaks tekitati alumistele korrustele juurde äripindasid ning vaba ruum kasutati ära uute korterite rajamiseks.

Renoveerimisega tegelenud Rydon Constructions nimeline firma väitis pärast põlengut, et töö vastas kõigile nõuetele.

Ometi oli kohalikel elanikel kahtlusi tehtud töö kvaliteedi suhtes ning elanike tegevusgrupp Grenfell Action Group avaldas mitmeid vihaseid artikleid, kus süüdistati Kensingtoni ja Chelsea elamuhalduse organisatsiooni (KCTMO) turvanõuete rikkumises ning tuleohutusreeglite mittetäitmist Grenfell Toweris. Samuti kurdeti, et alarmsõidukite ligipääs kõrghoonele on piiratud. Kirjas oli ka prohvetlik lause: «Ainult katastroofiline sündmus võib paljastada KCTMO hoolimatuse ja ebakompetentsuse.» Paraku see katastroof nüüd ka juhtus.

2014. aastal saatis KCTMO Grenfell Toweri elanikele instruktsioonid tulekahju korral käitumiseks. Juhendis soovitati elanikel tulekahju puhkemise korral korteritesse jääda kuna maja oli ehitatud rangeid tuleohutuseeskirju silmas pidades ning uued uksed suutvat tuld kuni pool tundi kinni pidada, mis KCTMO hinnangul oli piisav aeg tuletõrjujate saabumiseks.

Arhitektide hinnangul on tulekahju sedavõrd kiires levikus süüdi materjalid, mida fassaadi ehitamisel kasutati. Fassaadi ehitamiseks kasutatud materjalide eest vastutanud firma, Harley Curtain Fall lõpetas varsti pärast suurt projekti tegevuse ning liikus Harley Facades nimelise ettevõtte alla. Harley Facades'i kodulehel oli veel põlengujärgsel hommikul üleval informatsioon Grenfell Toweri fassaadi ehitamise kohta. Lõunaks oli vastava sisuga lehekülg juba eemaldatud.

Arhitektide sõnul oli välisvooderdus tehtud alumiiniumkomposiitpaneelidest ja just seetõttu levis tulekahju erakordselt kiiresti mööda hoone külgi edasi. Arhitekt Kieran Gaffney sõnul ei ole ta kunagi näinud, et mõni hoone sedavõrd ühtlaselt põleks ja selles võib süüdistada just valedest materjalidest ehitatud fassaadi.