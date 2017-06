Trump: USA vaatab üle kaubandussidemete taastamise Kuubaga

Trump lubas Miamis Kuuba päritolu ameeriklastele esinedes keskenduda selle asemel kuuba rahva toetamisele «jõhkra ja brutaalse» režiimi vastu.

«Jõustub otsekohe, ma tühistan eelmise administratsiooni täiesti ühepoolse kokkuleppe Kuubaga,» kuulutas president. «Meie poliitika on saavutada kuuba rahvale ja USA-le palju parem kokkulepe. Me ei taha, et USA dollarid tugevdaksid sõjaväe monopoli, mis kuritarvitab ja kasutab ära Kuuba kodanikke.»

Trump lubas, et Washington ei tühista Kuuba režiimile kehtestatud sanktsioone enne kõigi poliitvangide vabastamist.

Presidendi kõnet Miami Väikse Havanna linnajaos asuvas teatris olid kuulama tulnud ka mõned Kuuba dissidendid.

«Vabaduse võidulepääs sel poolkeral, olgu Kuubas või Venezuelas, on Ameerika jaoks parim,» ütles riigipea.

Praktikas ei too Trumpi otsus kokkulepe üle vaadata ilmselt kaasa suuri muutusi. Ta ei katkesta diplomaatilisi suhteid Kuuba kommunistliku režiimiga, ent karmistab ameeriklastele kehtivaid reegleid Kuubale reisimiseks, keelustab finantstehingud Kuuba sõjaväe juhitava turismikonglomeraadiga GAESA ning kinnitab üle saare suhtes kehtiva USA kaubandusembargo kehtivuse.

Obama ja Kuuba president Raúl Castro teatasid 2014. aasta detsembris kokkuleppest üle 50 aasta vaenujalal olnud riikide suhete normaliseerimiseks. Selle tulemusena taastasid USA ja Kuuba diplomaatilised suhted, taasavasid järgmisel aastal kahe riigi pealinnades saatkonnad ning asusid taastama kaubandussuhteid.

Alates 1960. aastast Kuuba suhtes kehtiv USA kaubandusembargo on endiselt jõus, sest vabariiklaste kontrolli all olev kongress keeldus seda Obama ametiajal tühistamast.

USA rahandusministeeriumi avaldusest Trumpi uutest meetmete kohta selgub, et need seisnevad peamiselt kehtivate seaduste rangemas jõustamises, mida Obama ajal lõdvendati.

GAESA, mida juhib Castro väimees Luis Rodríguez López-Callejas, on Kuubal ellu viimas mitut ühisprojekti välisfirmadega, mis on tekitanud saarel turismibuumi.

Kuuba päritolu ameeriklastel on endiselt lubatud Kuubale reisida ja saata sinna rahasaadetisi.

Reisimise hoogustamine oli Obama poliitikamuutuse peaeesmärk. Kahe riigi leppimise protsessi sümboolne tipphetk oli Obama visiit Kuubale 2016. aasta märtsis.

2016. aastal külastas Kuubat umbes 285 000 inimest, mida on 74 protsenti rohkem kui aasta varem. Kõige rohkem külastasid mullu saareriiki kanadalased, järgnesid kuuba emigrandid ja ameeriklased.