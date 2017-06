Galerii: Prantsusmaa parlamendivalimistel käib finaal

Uuringufirmad prognoosivad, et presidendi tsentristlik partei võtab endale 577-kohalises parlamendi alamkojas ehk Rahvusassamblees 75-80 protsenti kohtadest. Erilisi kaotusi ennustatakse sotsialistidele, aga ka presidendivalimistel Macroni vastu astunud Marine Le Peni parempopulistlikule erakonnale Rahvusrinne.

Suurima opositsioonijõuna nähakse paremkonservatiividest vabariiklasi, kellele pakutakse 90-95 kohta.

Kriitikud on juba avaldanud kartust, et Macroni erakonna liiga ülekaaluka võidu puhul muutub presidendi võimutäius liiga suureks ja see lämmatab ühiskondlikku debatti.

Valimisjaoskonnad avati kohaliku aja järgi kell kaheksa hommikul. Pariisis ja teistes suuremates linnades suletakse need kell kaheksa, mujal kell kuus õhtul.