Nemtsovi arvatavad tapjad eitasid kohtus taas oma süüd

«Mind polnud kuriteokohalgi. Ma ei ole seda kuritegu sooritanud,» ütles väidetav mõrtsukas Zaur Dalajev kohtus. Varasemalt on Dalajev väitnud, et teda sunniti algselt end mõrvas süüdi tunnistama.

Ta jutustas vandemeestele kaks lugu - prohvet Muhamedist ja imaam Šamilist, millest selgub, esiteks, et usklik moslem ei tohi valetada, teiseks, et tšetšeenid ei tulista selga.

«Mul oli selle ülestunnistuse pärast, mis ma tegin, väga häbi. Ilmselt oli see argus, võib-olla oli mul sõbrast kahju, ei tea,» ütles ta, lisades, et nüüd ta teab, kes Nemtsov oli, sest luges läbi raamatu «Mässaja pihtimus".

Teine kohtualune Anzor Gubašev palus kannatanute esindajal tänada Nemtsovi ema, et too «sellise inimese üles kasvatas.» «Lugesin läbi raamatu «Mässaja pihtimus" ja mõistsin, milline mehine inimene ta oli. Väga mehine inimene, just mehisuse eest ta tapetigi,» ütles Gubašev, paludes Nemtsovi omastelt vabandust oma esmases ülestunnistuses öeldud sõnade pärast, sest ei teadnud toona Nemtsovist midagi.

«Allah olgu mu kohtumõistja, olen valmis vastutama nii šariaadi kui muude seaduste kohaselt, olen valmis vastutama kõige öeldu eest. Rääkisin seda, sest muud võimalust ei olnud,» ütles Gubašev, kes enda sõnul andis tunnistuse vaid vendade - Šadid Gubaševi ja Hamzat Bahhajevi - päästmiseks, kes ei olnud samuti midagi teinud.

Ka Šadid Gubašev väitis end süütu olevat.

Nemtsov tapeti 2015. aasta 27. veebruaril Moskvas Kremli vahetus läheduses Suurel Moskvoretski sillal.

Vene Basmannõi kohtu korraldusel on Nemtsovi mõrvas kahtlustatuna vahi all viis kahtlusalust: Zaur Dadajev, Anzor Gubašev ning nende kaasosalised Hamzat Bahhajev, Šadid Gubašev ja Temirlan Eskerhanov.

Mõrva organiseerimises on tagaselja süüdistus esitatud Tšetšeenia siseministeeriumi pataljoni Sever sõdurile Ruslan Muhhudinovile.