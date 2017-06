Araabia Ühendemiraadid: me ei taotle Katari valitsuse kukutamist

Anwar Gargash ütles Dubais ajakirjanikele, et AÜE ja selle liitlased - Bahrein, Egiptus, Saudi Araabia - ei soovi mitte Katari režiimi vahetumist, vaid et riigi juhtkond muudaks oma käitumist.

Neli araabia riiki esitasid oma nõudmiste nimekirja Katarile neljapäeval Kuveidi kaudu. Kaks nädalat enne seda süüdistasid need Dohat terrorismis ning katkestasid Katariga diplomaatilised sidemed ning kehtestasid sellele kaubandus- ja reisiembargo.

Nimekirja pole ametlikult avaldatud, kuid see lekitati meediasse.

Dohalt nõutakse, et Katar keelustaks islamiliikumise Moslemivennaskond, mida riik on pikalt toetanud. Liikumine on neljas nõudmise esitanud riigis keelustatud.

Lisaks tahetakse, et Katar sulgeks oma suursaatkonna Iraanis, Kataris asuva Türgi sõjaväebaasi ning Katari telekanali Al-Jazeera. Riik peab lõpetama ka suhtluse Araabia Ühendemiraatides, Bahreinis, Egiptuses ja Saudi Araabias tegutsevate opositsioonirühmitustega.

Riigid süüdistavad Katari terrorismi toetamises, kuid esitatud nõudmised lähevad sellest süüdistusest palju kaugemale, ütles täna Katari valitsuse pressiesindaja Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani. Tema avaldus oli riigi esimene kommentaar esitatud nõudmistele.

«See blokaad pole suunatud võitlusele terrorismiga, vaid Katari suveräänsuse piiramisele ning selle välispoliitikasse sekkumisele,» lausus ta.

Sheikh Saif meenutas USA välisministri Rex Tillersoni avaldust selle nädala kolmapäeval, et Washington tahab selget nimekirja nõudmistest, mis oleksid mõistlikud ja teostatavad.

See nimekiri ei vasta nendele standarditele, rõhutas Sheikh Saif.

Saudi Araabia ja selle liitlased survestavad jõuliselt Katari, et see täidaks nende nõudmised.

Katar peab esitatud nõudmistega tõsiselt tegelema hakkama või seisab silmitsi «lahutusega», ütles eile AÜE välisasjade riigiminister Anwar Gargash.