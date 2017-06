Hiina andis Nobeli preemia laureaadile tervislikel põhjustel armu

«Liu viibib praegu ravil Shenyangi haiglas,» ütles advokaat Mo Shaoping, kelle sõnul Liul diagnoositi 23. mail vähk ja ta vabastati mõni päev hiljem.

Liul oli jäänud vabastamisel 11-aastasest karistusest kanda umbes kolm aastat. Rahvusvaheline üldsus on juba aastaid kutsunud Hiinat üles nobelisti vabastama.

61-aastane kirjanik mõisteti vangi 2009. aastal demokraatlikele reformidele kutsunud petitsiooni eest. 2010. aastal omistati talle Nobeli rahupreemia.

On teada, et Liu abikaasa on alates 2010. aastast olnud koduarestis, aga Hiina võimud pole täpsustanud naise koduarestis hoidmise põhjuseid.

Liu oli üks võtmetegelasi 1989. aasta Tiananmeni väljaku meeleavaldustel. Demokraatlikele reformidele kutsunud petitsioonis soovis Liu, et Hiina võtaks kasutusele mitmeparteilise süsteemi ja hakkaks pöörama tähelepanu inimõigustele.