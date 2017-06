Hamburgi appi saadetud politseinikud kukkusid jooma ja laaberdama

Hamburgi linnavõimud teatasid eile, et palusid politseinikel viivitamatult koju naasta. Berliini politsei pressiesindaja kinnitas hiljem pealtnägijate tunnistusi, et nädalavahetusel linnas viibinud seadusesilmad veetsid tormiliselt aega, mille hulgast ei puudunud seks avalikus kohas, väga suur joove ja relvade väärkasutus.

Kõnealused intsidendid toimusid Hamburgi lähedal Bad Segebergis, sest Berliinist saabunud politseinikud majutati sealsesse endisesse pagulaskeskusesse.

Õige pea hakkasid kohalikud nurisema ning kui võimud asja uurima hakkasid, selgus, et rahulolematuseks on küllaga põhjust. Ühel puhul tantsis naispolitseinik Spiegeli info järgi laua peal, endal teenistusrelv käes. Teise juhtumi puhul võtsid politseinikud end ritta ja urineerisid avalikus kohas. Ka on teateid mitmeid avaliku ühtimise juhtumist.

«See on lihtsalt piinlik,» kommenteeris politsei pressiesindaja Thomas Neuendorf väljaandele Berliner Morgenpost. Väljaandes Zeit ilmunud usutluses üritas Neuendorf politseinike käitumist selgitada sellega, et neil oli igav. «Seal polnud televiisorit,» ütles ta, kuid lisas ohkega, et sellest ei piisa olukorra välja vabandamiseks. «Ei saa lihtsalt avalikus kohas seksima hakata.»

Neuendorf rõhutas siiski, et politseinikud ei möllanud teenistuskohustuste täitmise ajal, vaid neil oli siis vaba aeg.

G20 kohtumine toimub Hamburgis 7. ja 8. juulil ning turvalisuse tagamiseks on juba linna saadetud üle kogu riigi lisajõude.