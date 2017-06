Putin: Venemaa jätkab armee ja laevastiku võitlusvõime tõstmist

«Ainult nüüdisaegsed, võimsad ja mobiilsed relvajõud suudavad tagada meie riigi suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ning kaitsta meid ja meie liitlasi iga potentsiaalse agressori ja surve eest ning nende väljapressimise eest, kellele ei meeldi iseseisev ja suveräänne Venemaa,» lausus riigipea.

Putin lisas, et Venemaa armee on muutunud viimaste aastatega märgatavalt tugevamaks ja ohvitserid professionaalsemaks. See on leidnud tema sõnul tõestust terrorivastastel operatsioonidel Süürias.