Rootsi kaitsepolitsei: riigis elab 2000 islamiäärmuslast

Veel 2010. aastal elas Säpo andmetel riigis 200 vägivaldset islamiäärmuslast. Thornbergi sõnul on kasvu taga Süürias ja Iraagis ulatuslikke alasid vallutanud ning nn kalifaadi välja kuulutanud sunniitliku äärmusrühmituse ISIS propagandamasin.

Säpo juhi sõnul on vähestel Rootsis elavatel islamiäärmuslastel tahtmine ja võimekus rünnakute läbiviimiseks, kuid nad tuleb tabada ning neid pidevalt jälgida.

«On oluline, et Rootsis võtaksid kõik vastutuse sellele trendile lõpu tegemiseks, enne kui näeme rünnakut või vägivallategu,» ütles Thornberg uudisteagentuurile TT.

Säpo on varem teatanud, et alates 2012. aastast on Rootsist Süüriasse või Iraaki ISISe poolel sõdima suundunud umbes 300 inimest, kellest naasnud on hinnanguliselt 140 ja surma saanud umbes 50.

Lisaks islamiäärmuslastele elab Säpo juhi sõnul riigis veel tuhatkond muud ekstremisti, kelle seas on nii parem- kui ka vasakäärmuslasi.