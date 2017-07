Üle Läänemere viia plaanitavas Vene tuumajaamas oli põleng

Interfax teatas, et Peterburis Baltiiski laevatehases seisvas ujuvas tuumajaamas oli 2. ohutasemega põleng. Teadaolevalt tekkis jaama ühes 16-ruutmeetrises ruumis akude lühis.

Kell 15.25 oli intsident likvideeritud, hukkunuid ega kannatanuid ei ole.

Seevastu Peterburi päästeteenistuses töötav allikas ütles Interfaxile, et Baltiiski tehase tuletõrjemeeskond iseseisvalt peatas tule leviku tuumajaamas.

Allikas lisas, et põleng jaama tuumareaktoreid ei ohustanud.

Soome päevaleht Hufvudstadsbladet kirjutas, et Venemaa tahab viia ujuvat tuumajaama 2018. aastal üle Läänemere Peterburist Murmanskisse ning plaan tekitab muret Põhjamaadele.

Lisaks mõtleb 144-meetrist laeva valmistav Rosenergoatom teha enne reisi algust Peterburi sadamas jaamakatsetuse.

Plaani pärast on enim muret väljendanud Norra, kus kardetakse, et laev võib sõita tormisel Atlandil Norra rannikul karile. See võib omakorda raskelt kahjustada Norra turismi- ja kalatööstust.

Soome välisminister Timo Soini ütles Hufvudstadsbladetile, et mõistab Norra muret. Soome suhtub tuumajulgeolekusse ja mereõigusesse tõsiselt, lisas ta.

Juulis läheb Peterburi hankega tutvuma Soome kiirguskaitsekeskuse (STUK) juht Petteri Tiippana.

Tema sõnul pole kindel, kas jaam lülitatakse enne reisi algust sisse või mitte.