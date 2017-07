KOHALIK VAADE. Hispaania vaevleb korruptsioonipohmellis

Korruptsiooni tõttu on löögi saanud poliitikute, kuningapere, ettevõtete ja pankade maine ning süvenenud avalikkuse arusaam Hispaaniast kui ebaausast riigist. Hiljutise arvamusuuringu järgi on korruptsioon töötuse järel Hispaania valijate silmis tähtsuselt teine probleem.

Majandusbuum 2000ndatel tõi kaasa korruptsioonipohmelli. See on nagu vähk, mis mööda riiki edasi kasvab. Rikutud on kogu poliitilise spektri maine, alates konservatiividest sotsialistideni, keskvalitsusest kohalike omavalitsusteni. Poliitikast rääkides ei saa üle korruptsioonist.

See on kontekst mõistmaks, miks oli Hispaania Transparency Internationali 2016. aasta korruptsioonitajumise edetabelis 176 riigi hulgas 41. kohal (samas tabelis, kus kõrgem koht tähendab väiksemat korruptsiooni, oli Eesti 22. kohal – toim). See on Hispaania jaoks ajalooliselt halb näitaja, millega riik jääb alla ka naabritele.

Transparency Internationali raporti järgi usuvad hispaanlased, et õigussüsteem on politiseerunud ja et paljudel juhtudel jäävad süüdlased karistuseta.

Kuningas Juan Carlose Ülikooli korruptsioonieksperdist politoloogiaprofessor Manuel Villoria ütles mulle, et Hispaanial on probleem korruptsiooniga, mis puudutab erakondade rahastamise süsteemi.

«Viimase 15 kuu jooksul oleme näinud 350 isiku süüdimõistmist, neist 80 on vanglas. Meie kohtusüsteem on üsna efektiivne, probleem on selles, et see on väga aeglane ega võimalda kuritegusid alati varakult avastada,» selgitas Villoria korruptsiooniprobleemi.

Arvud on kõnekad. Päevalehe El País andmetel on Hispaanias korruptsiooniuurimiste tõttu kohtu all üle 1000 poliitiku. Seejuures on 17 000 riigiametnikul immuunsus ja nende üle ei saa kohut pidada nii nagu teiste inimeste üle.

Rambivalguses pole üksnes poliitikud. Aastaid kaitses Hispaania kuninglikku peret isegi meedia, kuid kõik muutus, kui uurimise alla sattus printsess Cristina abikaasa Iñaki Urdangarín.

Urdangarín kasutas oma kuninglikke kontakte kindlustamaks ühele mittetulundusorganisatsioonile ülisoodsaid lepinguid. Kohus mõistiski Urdangaríni süüdi pettuses ja maksudest kõrvale hoidmises ning karistas teda üle kuue aasta pikkuse vangistusega.

Valitseva konservatiivse Rahvapartei endine laekur Luis Barcenas on Hispaania poliitik, kes seostub kõige rohkem korruptsiooniga. Barcenas, keda kahtlustatakse ligi 50 miljoni euro kantimises salajastele Šveitsi pangakontodele ja kes on üks Rahvapartei ebaseadusliku rahastamisskeemi peaarhitekt, võib olla Hispaania vihatuim mees.

Tuntud on ka Rahvusvahelise Valuutafondi eksjuht ja endine majandusminister Rodrigo Rato, kelle kohus mõistis neljaks ja pooleks aastaks vangi, sest Hispaania ühe peamise panga Bankia presidendina väärkasutas ta ettevõtte krediitkaarte.

Ratot ja teisi pangajuhte süüdistati selles, et nad kasutasid nn musti krediitkaarte, tasudes arveid hotellides, pidudel ja luksuspoodides. Käimas on veel teinegi uurimine, kus Ratot ja mitut teist endist pangajuhti süüdistatakse Bankiaga seotud börsipettuses. Bankia pääses 2012. aastal napilt kokkukukkumisest, kui riik selle 24 miljardi euroga päästis.

Suurim opositsioonierakond, vasaktsentristlik Sotsialistlik Partei on samuti seotud häbiväärse poliitskandaaliga: kohtu ette astus kui 200 Andaluusia kohalikku poliitikut, ärimeest ja ametiühingutegelast, süüdistatuna töötutele mõeldud sadade miljonite eurode suuruse abiraha kantimises. Seda tuntakse nn ERE-juhtumina.