Lavrov: loome USAga Ukraina konflikti arutamiseks suhtluskanali

«USA pool teavitas Ukraina-teemalise arutelu ajal meid eriesindaja ametissenimetamisest Ukraina kriisi lahendamise edendamiseks. Jõuti kokkuleppele Vene ja USA esindaja vahel kanali loomises selle võimaluse kasutamiseks,» ütles Lavrov Saksamaal Hamburgis pärast Putini ja Trumpi esimest kohtumist.

Eriesindajaks nimetati endine USA suursaadik NATO juures Kurt Volker.

Vene välisministri sõnul kavatsevad Washington ja Moskva hoogustada Ida-Ukraina konflikti lahendamist Minski lepete alusel.

«Ma ei mäleta Trumpi rääkimas mingist muust plaanist. Samuti ei näidanud tänane pikk kohtumine Rex Tillersoniga mingeid märke Minski lepetest taandumisest,» ütles Lavrov.

«Fookus oli sellel, mida on vaja - just nagu eilsel vestlusel Pariisis Prantsuse välisministri Jean-Yves Le Drianiga - on olemas ühine huvi liikumise kiirendamiseks piki teed, mis on maha märgitud Minski lepetes,» sõnas ta.