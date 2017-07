Erdoğani sõnul ei pea Türgi tingimata Euroopa Liitu saama

Erdoğan nimetas muu hulgas rahustavaks seda, kui EL ei võta Türgit liikmesriigiks ja Türgi saab kenasti hakkama ka ilma selleta.

Erdoğan lükkas intervjuus ühtlasi tagasi süüdistused nagu istuks riigis vangis umbes 150 ajakirjanikku.

Presidendi väitel on Türgi vanglates vaid kaks pressikaarti omavat isikut.

Mure kodaniku- ja sõnavabaduse pärast Türgis kasvas eelmisel nädalal, kui teatati, et riigis peeti kinni inimõigusorganisatsiooni Amnesty International kohalik juht ja veel mitmeid aktiviste. Amnesty Internationali Türgi direktor Idil Eser peeti kinni 5. juulil Istanbulist lõunasse jääval Büyükada saarel digiturvalisuse ja infohaldamise töötoas koos seitsme aktivisti ja kahe välismaalasest koolitajaga. Aktivistid peavad ilmuma kohtuniku ette, kes otsustab, kas neile esitatakse ametlik süüdistus ja kas nad jäävad kohtuprotsessi alguseni vahi alla. Kaheksa kinnipeetut on Türgi inimõigusaktivistid. Nende koolitajad on Saksa ja Rootsi kodanik.

Türgi võimud andsid alles teisipäeval välja 105 eelmise aasta riigipöördekatse abistamises kahtlustatava infotehnoloogiaeksperdi vahistamiskäsu. Türgi võimud kuulutasid nurjunud riigipöörde järel välja eriolukorra ja on pidanud kinni üle 50 000 inimese, kes on võimude väitel seotud vandenõuga, mille taga olevat USA-s eksiilis elav islamivaimulik Fethullah Gülen ja tema võrgustik.

Rühm Rootsi seadusandjaid teatas esmaspäeval hagi esitamisest Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani vastu, süüdistades teda genotsiidis, inimsusevastastes kuritegudes ja sõjaroimades Türgi kaguosas. Hagi on seotud konfliktiga Türgi kaguosa kurdialadel, kus mässulised ja julgeolekujõud on pärast hapra relvarahu kokkuvarisemist 2015. aastal lahinguid pidanud.

Saksa kantsler Angela Merkel ütles eelmisel nädalal, et tal on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga endiselt sügavad erimeelsused.

Merkel kohtus Erdoğaniga G20 tippkohtumise kõrvalt Hamburgis.

«Tuhandete väidetavate riigivaenlaste vahistamised pärast eelmise aasta riigipöördekatset ja vaidlused NATO baasi üle on arengud, mida ma loomulikult tõstatasin, ja mis näitavad sügavaid erimeelsusi,» sõnas ta.

Erdoğan hoiatas enne seda Saksamaad poliitilise enesetapu eest. Erdoğani ärrituse põhjuseks on Saksa võimude otsus, et tal ei lubatud enne G20 Saksamaa türklastele kihutuskõnesid pidada.

«Mis suhtumine see on? See on väga inetu. Ma ei ole kunagi midagi niisugust näinud. Saksamaa on enesetappu sooritamas. See on poliitiline enesetapp,» ütles Erdoğan usutluses nädalakirjale Die Zeit.